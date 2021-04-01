美元指數連二日站穩93 季線漲逾3%為近三年最佳

美元指數周三（31日）小跌作收，但連續第二日超過93，美元對日圓匯率升至一年來高點，對其他主要貨幣也走強。投資人押注，美國推出大規模財政擴張措施，和迅速施打新冠疫苗，將有助美國率領全球經濟從疫情中復甦。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.07%至93.232，季線收漲3.56%，為2018年6月以來單季最大漲幅，盤中觸及五個月高點93.439。

根據ADP全國就業報告，美國民間部門3月新增就業人數為51.7萬人，略低於市場預估。2月新增就業人數修正後為17.6萬人，遠高於初值11.7萬人。

西聯環球商業匯款公司資深市場分析師Joe Manimbo說：「儘管ADP數據並非衡量非農就業情況的可靠指標，但這顯示就業市場已有所改善。」

華爾街分析師預估，美國非農就業人口數據預料增加64.7萬人。這項數據預計2日出爐。

Manimbo也說：「市場對3月的就業人數展現高度期望，預估新增65萬人就業，美元可能成為因謠言買進、實現後拋出的犧牲品。」

美元對日圓盤中觸及一年高點，報1美元兌110.97日圓，終場升值0.33%，報110.71日圓。

歐元兌美元尾盤升值0.11%至1.1730美元，逆轉盤中貶勢。歐元盤中一度貶至五個月低點至1.1704美元。歐元第1季總體表現將是2019年9月以來最差。

美國公債殖利率上揚，支撐美元走勢，使美元更具吸引力。10年期美債30日勁揚至1.776%，寫下一年來高點。