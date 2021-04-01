油價重挫2%因法國又宣布封鎖　金價反彈1%站回1,700

國際油價周三（31日）大跌約2%，創一周以來最大跌幅，因法國宣布將啟動長達一個月的封鎖，且石油輸出國組織與盟國（OPEC+）在做出產量決定的前夕對石油需求前景表達擔憂；黃金勁揚逾1%，但第1季創1982年以來最差年度開局，因為美債殖利率和美元走強，令投資者遠離黃金這個避險資產。

●油價大跌約2%

紐約原油5月期貨31日收盤挫跌1.39美元，跌幅2.3%，報每桶59.16美元。交投更為活絡的6月合約收報每桶62.74美元，跌1.43美元，跌幅2.2%。

布蘭特原油6月期貨下跌1.43美元，跌幅2.23%，報每桶62.74美元。

紐約和布蘭特原油3月分別下跌3.8%和3.9%。

原先市場預期新冠疫苗今年開始實施接種後，復甦前景光明，然而，這些希望在3月被澆滅，因為歐洲國家病例數再次激增可能導致醫院不堪重負，並抑制對燃料的需求。

法國總統馬克宏周三下令，法國進入第三輪全國封鎖狀態，並表示學校將關閉三周，以遏制第三波新冠病毒感染。

Again Capital 合夥人John Kilduff表示，來自法國的消息令石油市場非常不安，疫情形勢惡化，尤其是在歐洲，意味著需求將再次受到打擊，油價因此承壓。

穗證券能源期貨主管Bob Yawger表示：「是市場下跌的時候，他們無法在控制病毒或制定某種疫苗計畫方面配合採取行動。」

OPEC將今年原油需求成長預估調降每日30萬桶，也令油價承壓。OPEC+將於周四召開會議，決定產量政策。

●金價上漲逾1%

黃金價格周三上漲逾1%，受美元匯率回落影響，但金價第1季下跌超過9%，創1982年以來最差年度開局。

現貨黃金31日收盤上漲1.34%，至每英兩1,707.71美元，此前曾觸及3月8日以來最低1,677.61美元。美國黃金期貨收報每英兩1,715.60美元，上漲1.8%。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「隨著公債殖利率回穩，美元從近期高點回落，我們也看到金市略微脫離低點。」

美元指數從近五個月高位回落。

Meger表示，美國總統拜登提出規模非常龐大的基建刺激計畫，引發市場對通膨的擔憂，應能支撐黃金市場。

其他貴金屬方面，白金上漲2.8%，至每英兩1,186.49美元，鈀金上漲1.3%，至每英兩2,622.49美元，有望創2020年2月以來最佳月度表現。

白銀上漲1.5%，至每英兩24.38美元，但本月下跌超過8%。