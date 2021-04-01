台積電ADR大漲2.8% 較台股溢價率擴大至14%
台股ADR周三（31日）漲跌互見，台積電ADR大漲近3%，較台北交易股票溢價率擴大至14.8%。日月光逆勢收低，跌幅1%。
道瓊工業指數3月31日收盤下跌85.41點，跌幅0.26%，報32,981.55點；標普500指數上漲14.34點，漲幅0.36%，報3,972.89點；那斯達克指數上漲201.48點，漲幅1.54%，報13,246.87點。
費城半導體指數收盤大漲2.64%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.70 -1.03%
中華電 CHT 39.14 +0.05%
台積電 TSM 118.28 +2.79%
聯電 UMC 9.11 +2.47%
資料來源：彭博資訊
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