布林肯再發香港政策法報告 認定香港不再高度自治

繼本月更新香港自治報告後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）31日發布聲明向國會遞交香港政策法案報告，稱中國大陸政府通過、港府實施的國安法嚴重侵害港人的權利與自由，「我向國會確認，香港不再擁有高度自治，以享有美國自1997年7月前依法所給予香港的待遇。」

布林肯在推特呼籲中國大陸政府改弦易轍，落實其國際義務與承諾。

北京去年6月底通過港版國安法前夕，時任國務卿龐培歐向國會提交同一份報告，認定香港不再自治；如今布林肯任內提交的首份香港政策法報告，也做出相同結論。

布林肯說，中國大陸和香港政府採取許多行動破壞應許給香港的高度自治、自由和民主機構。

布林肯列舉中共行徑如，根據港版國安法等法律任意逮捕、基於政治因素起訴其政治反對派、行動者和和平示威者，延後立法會選舉，施壓司法獨立、學術自由和新聞自由，實際禁止公開示威行動。

布林肯說，正如本月16日發布更新的香港自治法報告，列出24名破壞香港自治的陸港官員，美國會對其施加後果。

布林肯表示，美國持續呼籲中國大陸遵守國際義務與承諾，停止其對香港民主機構、自治和法治的消滅，立即釋放且取消所有受不公正拘留的個人，尊重所有港民的人權。

根據1992年的「美國－香港政策法案（U.S.-Hong Kong Policy Act）」，美國將中國治下的香港視為「經濟和貿易事務上完全自治體」，美國總統可視香港自治情況，簽發行政命令宣布終止或恢復對香港的待遇；前總統川普去年7月簽下結束美國給予香港特殊地位待遇的行政命令。