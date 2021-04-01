美基建案規模 衝2.2兆美元

美國總統拜登3月31日在匹茲堡宣布大規模提高美國基礎建設支出的藍圖，根據白宮稍早宣布的內容，這套基建方案總規模高達2.25兆美元，規模媲美1960年代的太空計畫以及1950年代的州際高速公路建設案。拜登政府同時規劃將公司所得稅稅率從21%提高至28%，以支應政府支出。

白宮表示，這套基建方案為期八年，支出規模超過2兆美元，涵蓋傳統道路、橋梁和機場興建修繕計畫，也涵蓋高速寬頻網路、更新電網、替換家戶和學校鉛管、改造商業大樓並強化耐熱、耐寒等長期以來被忽視的計畫。這套計畫的規模比上一套長期基建法案大上數倍，希望能創造上千萬個就業。美國上次在2015年推出五年地面運輸建設案，規模為3,050億美元。

拜登選擇在賓州匹茲堡宣布基建計畫，意義深遠，因為匹茲堡是昔日鋼鐵重鎮，如今已有醫療照護、科技等新產業帶來新活力，因此白宮視其為舊日製造中心獲得重振的典範。

熟悉內情人士透露，眾議院議長裴洛西的目標，是在7月4日前通過拜登政府的基建與加稅案。

拜登政府官員已開始將拜登擬推出的計畫比喻為小羅斯福總統的「新政」（New Deal），或者詹森總統的「大社會」（Great Society）計畫。拜登這次公布的第一項計畫，將以就業與改善國人競爭力為主，第二項計畫預定4月公布，將專注國內實體基礎建設與修復，並涵蓋美國的幼兒照護與教育。

白宮也說，為籌措這些計畫的資金，拜登政府正在研擬加稅方案，初步將把公司所得稅稅率從21%提高至28%，為期15年，同時將對企業的全球獲利課徵一項最低稅率，來提高政府稅收。前總統川普任內，將企業稅從35%調降到現行的21%。稅務專家與國會議員預期，拜登政府將在推出第二項計畫時試圖提高富人及其資產的稅率。

共和黨則抨擊白宮提出的增加支出與增稅的計畫，不僅顛覆前總統川普2017年的稅改案（將公司所得稅由35%降至現行的21%），而且調升企業稅可能不利美國企業的競爭力。