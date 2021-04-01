IMF將上修全球GDP成長率

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，該組織準備上修今、明兩年全球經濟成長預估值，主要因美國近期財政刺激措施，以及疫苗接種增加帶動經濟回溫。但她也警告，隨著全球經濟逐漸從疫情中復甦，加上利率上揚，各國應該為一場新興市場債務危機預做準備。

全球經濟復甦可能比IMF原先的預估更強。喬治艾娃表示，IMF元月時預估，2021年全球經濟將成長5.5%，現在可能調高，部分是因為美國落實1.9兆美元新紓困計畫，使全球為因應疫情而擴張的財政支出總額，從14兆美元增加到16兆美元。至於實際數字待IMF與世銀下周召開春季會議時公布。

標普全球評級公司31日也將全球今年國內生產毛額（GDP）成長預測上調50個基點，至5.5%，以反映北美、中國和印度更光明的前景。該公司表示，儘管依然存在高度不平衡和不確定性，但經濟從疫情的復甦到年中將加速，特別是美國將受大規模財政刺激計畫帶動，而有序的通貨再膨脹對宏觀經濟和信用而言，都是積極的發展，對美國通膨的疑慮則有些過度。

喬治艾娃警告，全球經濟復甦雖比預估強，但各國的「經濟命運卻相當分歧」；未來美、中兩大經濟體可能加速復甦，而因應各國復甦步調歧異，將是今年全球經濟與國際組織的主要挑戰。

喬治艾娃還提醒，一旦金融情勢吃緊，新興市場可能出現「重大的」資金外流。由於美國公債殖利率上升，引發資金撤離新興市場。許多新興經濟體高度依賴觀光等受創產業，可能需要更長的時間才能復甦，因此負債壓力沈重。

IMF正計劃增發特別提款權（SDR），為各國創造外匯存底。喬治艾娃要求IMF會員國協力減輕中、低所得國家的財政壓力，包括發行6,500億美元新SDR計畫，讓這些國家不須增加負債，就能提高外匯存底。G7已經支持這項計畫，而此事可能成為IMF春季會議的重頭戲。