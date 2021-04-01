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OPEC+調降原油需求預期
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的專家小組已同意，把2021年的每日原油需求成長預期調降30萬桶，顯示OPEC+在召開產量會議前更為看淡需求。
根據彭博取得的一份報告，OPEC+聯合技術委員會目前預估，今年的每日全球原油需求將增加560萬桶，比先前預估的590萬桶少30萬桶。
聯合技術委員會現在認為，原油需求萎縮的情況到今年4-6月會最明顯，這段期間的每日平均原油消耗量，將比原先預期少100萬桶。
OPEC+未來數月的主要目標，是減少疫情期間累積的過剩庫存，但隨著原油需求可能萎縮，代表這項目標的推動進度將相當緩慢，除非OPEC+把減產量維持在現行水準左右。
OPEC+將在4月1日召開部長級會議，決定產量政策。在上次會議中，OPEC+出於對油市的謹慎態度，僅略微縮小減產量，而未提高產量，這令市場備感意外。
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