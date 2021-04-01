歐洲傳有「隱形破產」未爆彈

科法斯集團發布針對法國與歐元區企業財務狀況最新報告，示警歐洲有大量的「隱形破產」潛在炸彈，因政府寬鬆政策，造成隱形破產被推遲，包括法國、德國、西班牙、義大利等國家都被報告點名有極大企業有隱形破產壓力，指出許多公司倒閉將只是時間問題。

報告中指出，在法國有至少2.2萬家公司到2022年有倒閉風險，根據科法斯估計，法國建築行業、零售業、製造業、商業服務行業、交通運輸業的隱性破產公司數量分別為 8,600 家、1,800 家、1,500 家、1,200 家和 800 家。

西班牙第2季零售業淨利下跌逾兩成，報告中指出，假設西班牙政府官方沒有祭出休假措施，下跌比重可估計將達七成，西班牙仰賴的旅遊業因疫情關係仍無力支撐營運，去年下半年破產比重年成長達九成。另外，在義大利，科法斯估計有「隱形破產」壓力的公司數量約1,600家。

科法斯在報告中指出，研究發現，企業財務健康狀況預期惡化，但實際企業破產數量卻與企業財務健康惡化的數字有所差距，顯示許多企業存在隱形倒閉風險，但倒閉時間點因為政府財政支持而被推遲。