聽新聞
test
0:00 / 0:00

英星趕搭SPAC熱潮

經濟日報 / 編譯湯淑君易起宇／綜合外電

鑒於特殊目的收購公司（SPAC）過去一年來在美國風起雲湧，不少國家都想趕搭這股熱潮，其中又以新加坡英國較積極，希望提供新的上市管道，吸引優質企業前往掛牌，增強投資吸引力。

新加坡交易所（SGX）自3月31日起就是否允許SPAC議題展開四周公眾諮詢，到4月28日為止，預計年中公布SPAC架構，屆時首批SPAC可望上市。新交所監管公司執行長陳文仁表示，2010年也曾就此議題公開徵詢意見，但當時市場普遍反應是「時機不成熟」。

SPAC指公開上市的「空殼公司」，備妥雄厚資金準備投資屬意的非上市公司，進而藉合併讓他們「借殼上市」。這股SPAC熱潮在美國方興未艾，但目前SPAC在亞洲大多數證券交易所並無容身之地。

按新交所SPAC架構提案，尋求在新加坡上市的SPAC市值門檻為3億星元（2.25億美元）、限時三年完成合併，認股權證及股票贖回標準規定也比美國嚴格，意在吸引優質投資人的同時，也降低風險。

陳文仁說：「潛在發起人（sponsor）和市場專業人員向我們洽詢，新交所是否考慮准許SPAC。他們反應，投資人和發起人對亞洲SPAC感興趣，因為與他們瞄準的亞洲標的公司同時區，此地投資人對這些公司可能也比較熟悉。」所謂「發起人」指空殼公司管理團隊，負責物色標的公司。

同日，英國金融行為監管局（FCA）也表示，近期將進行有關變更SPAC上市規定的磋商，好讓英國的監管規定更貼近紐約或阿姆斯特丹等地。追加的揭露資訊和贖回保護規定，將不再要求SPAC在宣布收購時，暫停上市程序。磋商過程計劃將為期四周，目標是在初夏前訂好規定或指引。

英國監管機構原先規定，為保護投資人在收購交易完成時不受價格震盪衝擊，這些空殼公司必須在找到收購目標企業時暫停交易股票，但此規定卻阻礙了英國市場的發展。

英國已錯過這一波席捲華爾街和阿姆斯特丹的SPAC上市風潮，這些公司光是去年就籌措830億美元資金。

英國 新加坡 上市公司

延伸閱讀

英大學學者遭中國大陸制裁 全球逾420學者聯署聲援

長榮中學成立國際部 南台灣第一所雙認證學校

影／客家與基督教相遇 客發中心推出2項特展

中國改變香港選制 英外相：違反中英聯合聲明

相關新聞

保護亞裔 拜登祭出一系列措施

全美多地屢傳針對亞裔的仇恨暴行，美國總統拜登三月卅日宣布一系列防治措施，旨在保護亞太裔安全、增進對亞太裔的包容與歸屬；包...

美基建案規模 衝2.2兆美元

美國總統拜登3月31日在匹茲堡宣布大規模提高美國基礎建設支出的藍圖，根據白宮稍早宣布的內容，這套基建方案總規模高達2.2...

英星趕搭SPAC熱潮

鑒於特殊目的收購公司（SPAC）過去一年來在美國風起雲湧，不少國家都想趕搭這股熱潮，其中又以新加坡和英國較積極，希望提供...

歐洲傳有「隱形破產」未爆彈

科法斯集團發布針對法國與歐元區企業財務狀況最新報告，示警歐洲有大量的「隱形破產」潛在炸彈，因政府寬鬆政策，造成隱形破產被...

亞洲央行面臨升息壓力

隨著巴西、俄羅斯和土耳其升息以抵禦通膨和匯率貶值壓力，投資人開始敦促亞洲各國央行跟進，可能使利率持續處於歷史低點的國家，...

OPEC+調降原油需求預期

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的專家小組已同意，把2021年的每日原油需求成長預期調降30萬桶，顯示OPEC+在召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。