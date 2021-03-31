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韓規劃7年耗37億元研發 將智慧物流帶進城市生活

中央社 / 首爾31日專電

隨著人工智慧、機器人等尖端科技發展，許多倉儲運輸業者開始引進智慧物流系統。韓國政府也規劃7年計畫，投資1461億韓元（約新台幣37億元），將智慧物流帶進日常生活。

走進現代Robotics旗下位於京畿道廣州市的機器人物流系統示範中心，為倉儲業者各種需求量身打造的各種智慧機械令人目不暇給，從運送、拼裝、儲藏、撿貨到出廠，新一代智慧物流要做到的不只是自動化，還得要自行優化流程。

不過，韓國政府的目標不只是無人倉儲，還要進一步將智慧物流導入人們的日常生活。

韓國國土交通部推出為期7年的融複合物流革新R&D計畫，利用先進物流技術解決城市問題，預期由政府投入1095.9億韓元、業者投入365.3億韓元，共約1461億韓元，在2021至2027年間開發13項核心技術。

其中較為代表性的包括類似地下鐵利用地下空間的城市物流技術，以及對環境較為友善的電動物流車等，預期可降低一成物流成本，減少15%環境污染。

國土交通部也規劃結合新市鎮開發，打造K物流示範都市，導入機器人、無人機宅配，地下物流網等尖端物流技術，希望藉此減少噪音、交通壅塞、空氣污染及安全問題。

同時也有不少業者投入智慧物流產業，例如新創業者TWINNY推出的多種類型自動駕駛推車就已實際應用在辦公室、醫院、物流中心等，未來可望推出適合商場、百貨公司適用機型，減輕民眾購物負擔。

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