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幫洗白？推特爆多個亞馬遜假員工帳號 吹捧公司福利
在美國阿拉巴馬州（Alabama）勞工投票表決、是否成立亞馬遜（Amazon）公司首個工會的結果出爐前夕，推特上被爆出有自稱是亞馬遜員工的「假帳號」，一直在網路上宣揚該公司工作條件優渥。
疫情期間，亞馬遜雇用成千上萬名工人以支撐龐大的電商供應鏈，但也讓倉儲工作環境與條件面臨挑戰，促使了工會的推動，然而在計票期間，推特30日晚間出現自稱是亞馬遜員工的帳號，更發布一系列「反工會」的推文。
一個後來被揭露是偽造的帳號推文表示「工會對某些公司是有好處，但我不想只為了請律師，一個月就得掏出幾百美元」。另一個名叫「@AmazonFCDarla」的帳號則說道「最令我困擾的是無法自己決定是否加入公會」，還說「亞馬遜非常照顧我」。
這類帳號大都使用「Amazon」作為開頭，而且都是幾天前才剛創建，內容通常只有幾條推文，全都與亞馬遜公司有關。推特官方目前已凍結諸多帳號。
目前尚不清楚這些帳號背後是真實員工、程式機器人或冒充的亞馬遜推廣者，亞馬遜官方也僅能確認其中至少一個帳戶是偽造的。
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