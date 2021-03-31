都因為美元走強 油價跌 金價跌破1,700美元 銅價連二跌

油價止步連二日漲勢，OPEC +本周決定產出政策的會議之前，美元走強，且需求復甦的短期風險涌現；金價擴大跌勢，逼近9個月低點；銅價連續兩天下跌，倫敦金屬交易所（LME）跟蹤的庫存升至今年最高水準，且美元走強。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價下跌

紐約原油期貨價格周二下跌1.6%，至每桶61美元以下。

與會代表透露，OPEC+技術專家小組同意下調2021年石油需求預估，因沙烏地阿拉伯認為此數字看起來過高。這決定得到阿爾及利亞的支持，幾天後OPEC+將開會討論5月產量水準。

同時，美元指數（DXY）上漲至四個月來最高，降低以美元計價的大宗商品吸引力。美股走弱也拖累油價，而美國公債殖利率上揚。

5月交割的西德州中級原油（WTI）合約下跌1.01美元，結算於每桶60.55美元；同月布蘭特原油合約跌84美分，收於每桶64.14美元。

●黃金價格接近九個月低點

隨著美國加快疫苗接種，美國總統拜登準備宣布大規模支出計畫，交易員重新評估經濟成長和通膨前景，導致美國國債殖利率上升，黃金價格也跌破了已經堅守三周的每英兩1,700美元關口。

「我們看到拜登的支出計畫和疫苗接種加速推動利率上升、美元走強。」 道明證券分析師Ryan McKay表示。 「由於股市保持穩定，這意味著這種趨勢可以繼續下去，不會招致聯準會（Fed）採取任何行動，這將繼續給黃金帶來壓力。我們甚至看到，在利率下降的日子裡，黃金也難以上漲，這確實凸顯了目前的購買興趣很低」

紐約時間下午1:37，現貨金價下跌1.6%，至每英兩1,685.18美元，接近本月所創去年6月以來的最低價位。

紐約商品交易所6月交割的黃金期貨下跌1.7%，收於每英兩,686美元。

●銅價連二日下跌

LME銅庫存攀升8%，達到12月中旬以來的最高水準，並且使3月的增幅達到87%，這暗示出供應寬鬆或者需求下降的局面。

除了庫存增加和美元上漲之外，歐洲新的抗疫封鎖措施以及對中國縮減刺激措施的擔憂也打擊了銅價。

倫敦時間下午5:56，LME三個月銅期貨下跌1%，收於每噸8,773.50美元；銅價本季上漲13%。

其他主要金屬多數走低，鎳下跌1.7%，鋁下跌1.5%。