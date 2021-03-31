台積電ADR周二逆勢收漲0.6% 較台北交易溢價9.9%

台積電ADR周二（30日）上漲0.6%，收在115.07美元，比台北交易股票溢價9.9%。費城半導體指數下跌0.3%。

美股30日小跌作收，連續二日走低，美債殖利率盤中觸及14個月高點，投資人出脫與科技相關的成長股。金融股、工業股和非必需消費品股上漲，延續近來資金輪動的趨勢，就是資金從成長股輪動至價值股。

道瓊工業指數下挫104.41點，跌幅0.3%，收盤價報33,066.96點；標普500指數小跌12.54點，跌幅為0.3%，報3,958.55點；那斯達克指數跌14.25點，或跌幅0.1%，報13,045.39點。

台股加權指數上揚78.93點，收在16,554.90點。台積電收跌0.3%，每股報價597元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 110.94 +2.5 111 -0.05

中華電 CHT 111.57 -0.33 111.5 0.06

台積電 TSM 656.36 +0.59 597 9.9

聯電 UMC 50.71 +3.25 50.6 0.21

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據