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美股三大指數早盤走跌 公債殖利率升至14個月高點

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
美股三大指數30日早盤開低走低，原因是公債殖利率躍升令科技類股承壓。路透
美股三大指數30日早盤開低走低，原因是公債殖利率躍升令科技類股承壓。路透

美股四大指數30日早盤開低走低，原因是美國公債殖利率躍升，令科技類股承壓。美國總統拜登的支出計畫與新冠疫苗施打順利，讓市場押注經濟復甦腳步將加快，使公債殖利率上揚。

道瓊工業指數30日早盤下跌43點，或0.13%；標普500指數下跌0.26%；那斯達克指數跌0.41%；費城半導體指數跌0.8%；台積電ADR漲0.56%。

美國公債殖利率上揚打擊科技相關類股，投資人正買進遭低估的銀行股，以及有望受惠於經濟復甦的工業類股。亞馬遜、蘋果、Netflix、微軟早盤下跌0.22%至1.22%。

美國10年期公債殖利率一度躍升6個基點至1.77%，觸及14個月高點，原因是預期中的基礎建設方案提振經濟復甦和通膨增溫的預期。

隨著經濟復甦前景樂觀，使得受低估的銀行、能源、原物料及工業類股需求增加；以科技股為重的那斯達克綜合指數，預料將出現去年11月以來首次月線收跌。

美股三大指數29日尾盤跌幅收斂，道瓊甚至翻紅，原因是投資人發現避險基金Archegos引發的斷頭賣壓僅侷限於少數個股，未擴散到廣泛的市場。

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