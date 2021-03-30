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「撒旦鞋」山寨Air Max 97？ Nike告Mschf侵害商標

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
Mschf 周一開賣這雙「撒旦」鞋，一分鐘完售。（網路圖片／Mschf提供）
Mschf 周一開賣這雙「撒旦」鞋，一分鐘完售。（網路圖片／Mschf提供）

運動品牌大廠Nike控告新創公司Mschf侵害其商標權。Mschf與歌手Lil Nas X合作推出「撒旦」鞋，周一（29日）開賣一分鐘就全賣光。Nike指控，Mschf「撒旦」鞋看起來是改款的Nike Air Max 97，而且用了Nike著名的Swoosh打勾商標。

Nike說，Mschf沒有取得授權就製造販售來自Nike創意的鞋子，讓消費者誤以為是Nike出了這款鞋，甚至還用了Swoosh商標，矇混並誤導消費者。Nike表示，還有消費者為這款鞋發動抵制Nike。

Nike在訴狀中表示，「提告是為管控品牌，保護自身的智慧財產」，讓市場明白，「Mschf製作的撒旦鞋從來就沒有取得Nike的授權」。

財經媒體《商業內幕》（Business Insider）試圖訪問Mschf，該公司未立即回應。

Nike要求Mschf支付訴訟費用以及侵權所造成的損害，但沒有具體求償金額。Nike強調公司聲譽嚴重受損，「金錢無法補償」。

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