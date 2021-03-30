油價升至近兩周高點 金價下跌 鋁價回落
國際油價連二日上漲，市場關注本周的OPEC+會議，並猜測新的需求疑慮將促使該組織控制產量；金價創三周多以來最大跌幅，因強制大筆斷頭交易打擊股市，投資人轉向美元尋求避險，而美國公債殖利率反彈也進一步打壓金價；鋁價從2018年來收盤高峰回落。以下是整理自彭博的商品行情：
●油價連二日上漲
紐約原油期貨上漲近1%，連續二日攀升。市場對近期需求復甦的疑慮，尤其是在歐洲重新實施封鎖措施的情況。
下，提高投資者對OPEC+將在周四會議上限制產量的預期。
西德州中級原油（WTI）5月交割原油期貨上漲59美分，收於每桶61.56美元；布蘭特原油5月合約上漲41美分，收於每桶64.98美元。
●金價下跌
紐約時間下午3:05，現貨黃金下跌1.3%至每英兩1,710.63美元。6月交割的黃金期貨下跌1.2%，結算價每英兩1,714.60美元。美國10年期公債殖利率一度上升5個基點。美元上漲，因市場防備Archegos Capital Management的強制平倉可能帶來的影響。
摩根士丹利預測，金價在2021年第4季將跌至1,670美元。
黃金「繼續受制於美元堅挺和債券殖利率升高，」德國商業銀行分析師Daniel Briesemann寫道，「由於購買興趣低，黃金目前缺乏金融投資人的支持」。
鈀金一度下跌5.9%，因最大的生產商諾鎳稱Oktyabrsky礦已經停止進水，可望在5月初全面恢復生產。
●鋁價下跌
中國推動碳減排令人猜測鋁供應成長將會受限，加之需求上升，導致上周鋁價升至近三年高位。儘管如此，道明證券分析師Bart Melek指出，對中國碳減排會限制冶煉廠生產的疑慮顯被誇大，因為大部分新產能會是在主要依靠水力發電的雲南省。
德國商業銀行稱，對蘇伊士運河堵塞造成供應擾亂的擔憂情緒得到緩解，也可能對價格構成壓力。
截至倫敦時間17:53，倫敦金屬交易所（LME）鋁期貨下跌1.4%，結算價報每噸2,266美元，上周上漲1.4%。
其他金屬方面，銅價下跌1.1%，至每噸8,865美元，勢將結束連續11個月的漲勢。LME鎳和錫也下跌。
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