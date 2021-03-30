美元觸及四個月高位 避險基金違約引發避險買盤

美元周一在震盪交投中觸及四個月高位，投資人擔心一家避險基金發生保證金違約的潛在後果，美元吸引了一些避險買盤。歐元兌美元跌破1.18美元。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.2%至92.944，為去年11月以來最高。

標普500指數和那斯達克綜合指數下跌，全球多家銀行表示，他們面臨因一家避險基金違約相關的潛在損失，該基金被確認為Archegos Capital。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示， 「美元因避險買盤而上漲，交易員擔心一場小型長期資本管理公司（LTCM）事件正在發生，他們正試圖從倒下的骨牌效應中脫身」。 LTCM是一家大型美國避險基金，於1998年崩盤，迫使美國政府提供紓困，部分歸因於高槓桿策略。

歐元周一走勢掙扎，因法國和德國將推出更嚴格疫情限制措施，令歐洲經濟的短期前景變得黯淡。

歐元兌美元貶值0.2%，報1.1769美元。歐元本月勢將下跌2.5%，為2019年7月以來最大單月跌幅。

美元兌日圓周一紐約尾盤上揚0.1%，報109.81日圓。

疫情驅動的謹慎情緒也促使美元兌澳幣和加幣走高。澳幣兌美元尾盤跌0.1%，報0.7634美元，美元兌加幣上揚0.2%，報1.2594加幣。