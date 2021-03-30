長賜號已抵錨地停泊檢修　估400艘「塞船」3天半疏通

隨著阻擋航道的長榮海運長賜號脫困，蘇伊士運河在歷經近一周堵塞後已經恢復航運，目前有400多艘船隻正在等待通過，預期「塞船」情況要花上三天至三天半的時間疏通。

蘇伊士運河管理局（SCA）局長雷比（Osama Rabie）表示，在長達400公尺的長賜號貨輪脫困後，預期到周二當地時間早上8時（台北時間14時），將有113艘船隻雙向通過運河。

雷比說，目前有422艘船排隊等待通過，預期耗費三天或三天半疏通。

船務公司Leth Agencies表示，有43艘船舶自大苦湖（Great Bitter Lake）出發，恢復航行。大苦湖將運河劃分為南、北兩段。

目前長賜號已抵達大苦湖錨地停泊，正在進行檢修。

雷比稍早對尼羅河電視台表示：「這艘船在經過初步檢查後，已準備好航行，而且沒有貨櫃受損，但第二輪檢查將更精密，如果有受影響，將會顯示出來。」

在周一清晨，蘇伊士運河管理局與荷蘭Smit Salage公司的團隊合作，讓長賜號開始重新浮起，並擺正船身。一名消息人士說，幾個小時後，長賜號一度再次橫置，隨後在漲潮時被拖行解困。長賜號是在23日受強風影響，橫卡在蘇伊士運河南端，導致這條歐亞之間最短航道的交通中斷。

租用長賜號的台灣長榮海運（2603）也發布公告說，長賜號成功脫困，蘇伊士運河恢復正常通行，「長賜號將先移至蘇伊士運河大苦湖水域的錨地，進行船舶適航性檢查。這艘貨櫃輪後續的航程以及貨物運送，將視驗船機構的檢驗結果，進行必要的調整與安排」。

據尼羅河電視台報導，目前等待通過運河的船隻中，包括數十艘貨櫃船、散貨船、油輪和液化天然氣（LNG）或液化石油氣（LPG）船。

全球貨櫃龍頭航運業者馬士基（Maersk）表示，長賜號受困蘇伊士運河對全球航運業造成的連鎖影響，可能需要數周甚至數月才能化解。