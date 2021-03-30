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台積電ADR跌1.9% 高於台北交易溢價減為9%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一下跌1.9%收114.39美元，較台北交易股票溢價9%。費城半導體指數下跌1.7%。

銀行股和科技股下跌的壓力下，美國股市標普500指數周一從歷史高峰回落。多家銀行紛紛發布預警說可能因一家避險基金出現鉅額融資斷頭而帶來損失，但投資人對經濟的樂觀情緒限縮了頹勢。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數收高98.49點，漲幅0.3%，報33,171.37點；標普500指數小跌3.45點，或0.09%，報3,971.09點；那斯達克綜合指數收跌79.08點，或0.6%，報13,059.65點。

台灣加權股價指數昨天上漲170.09點收16,476.97點。台積電漲1.5%收599元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 108.33 -1.43 109.00 -0.62

中華電 CHT 112.04 +1.39 112.00 0.03

台積電 TSM 653.05 -1.86 599.00 9.02

聯電 UMC 49.15 -2.49 49.35 -0.40

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 紐約

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