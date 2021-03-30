美股「巨額交易」賣壓 分析師：沒有系統性風險

韓裔操盤手比爾‧黃（Bill Hwang，音譯）的Archegos資本管理公司因無法履行保證金追繳，引爆美股的「巨額交易」賣壓，並導致野村與瑞士信貸發布獲利預警，震撼華爾街。觀察人士認為，這起事件目前看來還不會造成系統性風險，反而是這起事件造成的長期影響，也就是槓桿操作與資訊揭露的規範，更值得關注。

比爾‧黃在1990年代初期只是現代證券公司的機構股票銷售員，之後成為避險基金界教父級人物羅伯森（Julian Robertson）的門徒，他擅長以高槓桿操作股票，過去曾被高盛列為拒絕往來戶，幾年後卻被奉為上賓，這回又成了史上最大保證金催繳慘案的主角。

Archegos對多家公司的持股比率超過10%，但因利用互換交易，比爾‧黃得以保持低調。因此，這事件再次引發使用互換交易是否會造成市場漏洞的辯論。

彭博分析師認為，這起事件對標普500指數的衝擊有限，頂多只是「雜音」，還稱不上「訊號」，也不會導致廣泛市場的去槓桿賣壓，投資人反而會想關注大基金的槓桿部位，從而造成一些長期影響。