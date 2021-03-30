聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股「巨額交易」賣壓 分析師：沒有系統性風險

經濟日報 / 編譯劉忠勇葉亭均／綜合外電

韓裔操盤手比爾‧黃（Bill Hwang，音譯）的Archegos資本管理公司因無法履行保證金追繳，引爆美股的「巨額交易」賣壓，並導致野村與瑞士信貸發布獲利預警，震撼華爾街。觀察人士認為，這起事件目前看來還不會造成系統性風險，反而是這起事件造成的長期影響，也就是槓桿操作與資訊揭露的規範，更值得關注。

比爾‧黃在1990年代初期只是現代證券公司的機構股票銷售員，之後成為避險基金界教父級人物羅伯森（Julian Robertson）的門徒，他擅長以高槓桿操作股票，過去曾被高盛列為拒絕往來戶，幾年後卻被奉為上賓，這回又成了史上最大保證金催繳慘案的主角。

Archegos對多家公司的持股比率超過10%，但因利用互換交易，比爾‧黃得以保持低調。因此，這事件再次引發使用互換交易是否會造成市場漏洞的辯論。

彭博分析師認為，這起事件對標普500指數的衝擊有限，頂多只是「雜音」，還稱不上「訊號」，也不會導致廣泛市場的去槓桿賣壓，投資人反而會想關注大基金的槓桿部位，從而造成一些長期影響。

標普 瑞士 華爾街

延伸閱讀

衛少猛摘19板繳大三元 比爾傷退無礙巫師克活塞

NBA／比爾飆43分終於破咒 衛少大三元助陣退聯盟龍頭

比爾飆數據難逃輸球命運 美媒建議可尋戴維斯模式

飆高分難轉換球隊勝利 比爾寫下難堪紀錄

相關新聞

臉書、Google 建東南亞高速網路

臉書將與Google、東南亞電信公司聯手，建立兩條海底電纜系統，連結東南亞與北美洲，其中一條電纜的長度超過15,000公...

華爾街斷頭交易 害慘銀行股

美股上周五湧現罕見的巨額交易（block trade）賣壓，共價值200億美元的股票遭出脫，據傳原因是一名Tiger A...

新隆高鐵告吹 馬國賠21.8億元

新加坡與馬來西亞高鐵計畫終止，兩國政府廿九日發布聯合聲明，馬國已針對新隆高鐵計畫所投入的花費及展延衍生的費用，賠償新加坡...

陸稀土原料價格狂飆 逼近十年高點

價格已逼近十年高點的稀土原料，後市漲勢預料持續凌厲，因北京當局即將對礦場展開環保核查，加上緬甸軍事政變的疑慮，皆為稀土價...

日車用晶片廠瑞薩災損 比預期嚴重

日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas）表示，日前晶片工廠慘遭祝融造成的損害，可能比預期嚴重，令人擔心車用晶片的短缺狀...

Visa推穩定幣結算 全球首例

美國信用卡巨擘Visa 29日宣布，將使用穩定幣「USD Coin」（USDC）進行支付結算，號稱全球首例，顯示金融業對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。