Visa推穩定幣結算 全球首例

美國信用卡巨擘Visa 29日宣布，將使用穩定幣「USD Coin」（USDC）進行支付結算，號稱全球首例，顯示金融業對加密貨幣與區塊鏈技術接受度愈來愈高。

彭博資訊報導，在加密貨幣平台Crypto.com與數位資產銀行Anchorage協助下，Visa已推動這項試驗計畫，正採用USDC進行支付結算，並已在本月完成第一筆交易，VIsa計劃今年稍後將對更多夥伴推出這項服務。

USDC是一種穩定幣，價值直接與美元掛鉤，採用乙太坊區塊鏈技術。人們持有USDC不需要任何銀行帳戶，也不會有高額交易成本。USDC擁有比特幣的所有優點，但沒有比特幣的任何缺點，例如價格大幅波動。

在這項消息激勵下，比特幣29日盤中大漲6.3%，再度突破58,000美元大關。

過去若客戶選擇以Crypto.com Visa卡買咖啡，存在加密貨幣錢包的數位貨幣，須被轉換為法定貨幣，增加營運成本。而Visa的最新舉動，意味不必再為了支付結算，將數位貨幣轉換為法定貨幣。

比特幣在2009年問世後，傳統金融機構開始擁抱加密貨幣與區塊鏈技術。Visa產品長福雷斯特爾表示，使用USDC的原因之一，是為服務金融科技公司。