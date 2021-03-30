華爾街斷頭交易 害慘銀行股

美股上周五湧現罕見的巨額交易（block trade）賣壓，共價值200億美元的股票遭出脫，據傳原因是一名Tiger Asia前操盤手的家族辦公室因融資斷頭而使持股被強制出清。野村控股與瑞士信貸29日警告可能面臨「重大損失」，拖累兩家銀行股價重挫逾10%，震撼華爾街。

市場擔心其他銀行的「受害」情況，瑞銀29日盤中股價跌3.2%，摩根士丹利跌3.7%，德銀跌3.2%，並且拖累大盤標普500指數跌約0.5%。

華爾街日報與彭博資訊等媒體報導，Tiger Asia前基金操盤手、韓裔的比爾·黃（Bill Hwang，音譯）家族辦公室Archegos資本管理公司，是上周幾家中國大陸科技巨擘和美國媒體巨擘股票遭空前拋售的背後原因。

率先報導的媒體IPO Edge指出，比爾·黃的Archegos以運用槓桿投資聞名，Archegos收到一家投銀的追繳保證金通知後，因無法履行，促使業者開始清算Archegos部位。

消息人士說，摩根士丹利交易約130億美元的股票，高盛則在美股開盤前賣掉價值66億美元的股票，之後又拋售39億美元的股票。

野村控股29日警告，與某家美國客戶的交易可能造成「重大」損失，正在評估損失程度與對財報的影響，該銀行還罕見地取消發行一批已定價的美元債券發債計畫，拖累股價在東京收盤應聲崩跌16%。野村表示，以26日收盤價計算，野村正向這位客戶求償約20億美元，若資產價格繼續下跌，求償金額可能提高。

瑞信表示，由於一家美國避險基金上周對瑞信和其他銀行的龐大保證金追繳令違約，瑞信和其他銀行出清這家避險基金的部位，可能遭逢龐大損失，目前仍難以量化具體損失規模，但「可能對我們的第1季財報產生顯著而重大的影響」。瑞信股價29日盤中崩跌14.8%。

這起事件引發市場開始擔心各家銀行業者的「受害規模」。根據華爾街日報，高盛、摩根士丹利、德意志銀行、瑞信及瑞銀等多家銀行都擔任過Archegos的主經紀商，也就是曾處理Archegos的交易，並出借現金和證券給Archegos。彭博資訊與路透則報導，高盛已告知股東與客戶，對於強制平倉Archegos部位的損失可能不會太大，德銀對Archegos的曝險也不高。

投資人也擔心這波賣壓可能還沒結束，因為野村和瑞信都表示，還在出清部位中。市場人士猜測，比爾·黃的資產已增至50億-100億美元，總投資部位可能超過500億美元。