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拜登分拆3兆美元復甦計畫

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
美國總統拜登（美聯社）
美國總統拜登（美聯社）

美國白宮新聞秘書（發言人）莎琪表示，總統拜登打算將新一輪3兆美元的經濟復甦支出計畫一分為二，他本周將宣布聚焦於綠能等基礎建設的第一部分，第二部分預定4月宣布，以幼童照護及健保為主。白宮也不排除將兩項計畫併案送交國會審議。

拜登的長期復甦計畫將分十年落實，年支出額將相當於國內生產毛額（GDP）的1%，並使聯邦支出比目前的預估高出5%。

莎琪說，拜登相信他提出的基礎建設計畫能得到國會兩黨支持，因為兩黨都歡迎一些修橋、補路的項目。民主黨人士表示，兩項支出計畫將使經濟更具生產能力，促進經濟成長及家庭所得。

第二項計畫聚焦於「照護經濟」，但細節仍然未定，可能以拜登競選時提出的7,750億美元政見為藍圖，強調孩童與老人照護，藉以提高婦女的勞動參與率。

經濟學家警告，政府持續擴大支出可能使負債過重、經濟過熱，並導致通膨升高。政府官員則相信利率與通膨都非常低，讓政府有充分空間，進行一些有助於經濟成長的長期投資。

民主黨也主張提高個人所得稅的最高邊際稅率級距，提高資本利得稅，對採取更嚴格的企業國際稅制等，但尚未決定提出時機。

民主黨認為，若單獨提出基建投資案，較容易得到共和黨的支持，再依優先順位提出增稅等其他議案，並透過政黨協商程序，使議案能夠以過半的簡單多數通過。

一些共和黨眾議員已表示支持基建計畫，包括偏鄉地區鋪設寬頻網路等，但拒絕增稅。

拜登 民主黨

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