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日車用晶片廠瑞薩災損 比預期嚴重

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas）表示，日前晶片工廠慘遭祝融造成的損害，可能比預期嚴重，令人擔心車用晶片的短缺狀況，可能會比其他產業拖得更久。

日經新聞29日報導，瑞薩位在日本茨城縣的那珂工廠19日發生火災，使該公司最先進的12吋晶圓生產線受損，並中斷生產，原本估計共造成11台機器受損，但現在受影響的機器可能增加6台，變成17台。

瑞薩發言人表示，目前尚無法確定確切的受損機器數量，但30日前會彙整受損狀況，並對外公開。

日經報導，瑞薩截至21日確認共11台機器已損壞，包括配線用的電鍍裝置，但後續調查又發現更多機器無法使用。瑞薩將設法取得替代設備，無論是新品或中古設備。日本經產省也將協助瑞薩順利調度製造設備。

瑞薩社長柴田英利21日曾表示，將盡力讓生產在一個月內恢復，但也暗示因為某些不確定性，復工時間可能延遲。

瑞薩停工時間延長，可能使目前全球晶片短缺的問題更惡化。

日本 車用晶片 工時

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