陸稀土原料價格狂飆 逼近十年高點

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

價格已逼近十年高點的稀土原料，後市漲勢預料持續凌厲，因北京當局即將對礦場展開環保核查，加上緬甸軍事政變的疑慮，皆為稀土價格平添上漲動能。

路透報導，中國稀土協會編纂的稀土價格指數，從去年10月至今年1月底勁漲逾40%，而在供應風險的推升下，1月底以來又再漲25%。

稀土所面臨的兩大供應風險，分別為緬甸的軍事政變，以及中國大陸稀土生產重鎮贛州市面臨環保核查。儘管分析師認為，緬甸的稀土供應還沒中斷，但市場憂心政變可能導致斷供。

用於風力發電機和電動車的稀土磁鐵原料，價格自去第4季一路上漲，原因是需求強勁，以及憂心中國大陸可能限制稀土出口，並加強管制戰略性產業；亞洲金屬網數據顯示，這股漲勢已延續至今年，氧化鋱和氧化鏑價格分別漲36%和58%，觸及2012年以來最高點。

Adamas顧問公司常務董事卡斯蒂略說，中國大陸的稀土磁鐵價格飆漲，主因是緬甸供應可能中斷，但這還沒發生。中國大陸約半數重稀土原料來自緬甸，由自治民兵控制的北部稀土礦區尚未面臨明顯威脅。

卡斯蒂略認為，贛州市的新一輪環保核查將對供應緊縮造成更大影響，因為將導致小型工廠停產。

稀土 緬甸

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