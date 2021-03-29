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繼多國聯合譴責緬甸軍方後 戴琪：暫停美緬貿易往來
緬甸軍方27日槍殺上百示威者鎮壓國內反彈情勢，繼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國國防部長奧斯丁（Loyld Austin）聯合11國防長公開譴責後，美國貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）29日表示，即日起暫停與緬甸的貿易往來，直到緬方恢復民選政府。
戴琪透過聲明表示，根據美緬2013年的貿易暨投資架構協定（TIFA），緬甸同意與美國合作，支持國內經濟改革、包容性發展，以及與全球貿易系統整合；2016年緬甸政府透過換文進一步承諾強化保護勞工權利。
「美國將停止與緬甸所有貿易往來，直到緬甸恢復民選政府。」戴琪說。
戴琪表示，美國支持緬甸人民致力恢復民選政府，這是緬甸經濟成長和改革的基礎；美國強烈譴責緬甸部隊對平民的殘酷暴行。
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