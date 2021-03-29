國際油價下跌 長賜輪在蘇伊士運河脫困

國際油價周一回落，擱淺蘇伊士運河一周的長賜輪再度浮起，排除這個全球最繁忙運河交通的第一道障礙，交易員也在OPEC+政策會議前評估各地重啟抗疫封鎖措施的可能影響。

西德州中級原油（WTI）一度下跌1.9%，布蘭特原油也走低。原油價格近幾個交易日受到了波動加劇的衝擊，上周WTI一直在漲跌之間徘徊。據海上服務供應商Inchcape表示，長賜輪已浮起，只是水道何時能重新打通目前還不清楚。

交易員也留意新原油合約的動向 。阿布達比今（周一）推出自己的原油期貨合約，目的在建立新的區域性原油基準，全球近五分之一原油的定價方式將因此受到挑戰。

新加坡時間12:25，紐約商品交易所5月交割WTI合約跌1.7%，報每桶59.95美元，今年內漲幅仍高達24%。ICE歐洲期貨交易所5月交割布蘭特原油跌1.5%，報每桶63.73美元。ICE阿布達比期貨交易所6月交割Murban原油合約報每桶63.55美元。