傳老虎黨家族辦公室大爆倉 巨額拋售後華爾街緊盯開盤

華爾街上周五湧現罕見的巨額交易（block trade）狂潮，共有價值200億美元的股票遭出脫，現在背後原因曝光，很可能是前老虎亞洲基金操盤手比爾·黃（Bill Hwang，音譯）家族辦公室的持股慘遭斷頭，被強制平倉。現在全球交易員正嚴陣以待，慎防美股29日開市後盤勢震盪。

知情人士透露，比爾·黃的家族辦公室Archegos Capital Management是上周五幾家中國科技巨擘和美國媒體巨擘股票遭空前拋售的背後原因。

●傳Bill Hwang的基金遭追繳保證金 無法履行慘遭斷頭

消息人士說，摩根士丹利交易約130億美元的股票，包括精品購物平台Farfetch、美國媒體巨擘Discovery，以及陸股百度和跟誰學。彭博看到的一封致客戶的電子郵件顯示，高盛在美國市場開盤前賣掉價值66億美元的百度、騰訊音樂和唯品會股票。

電子郵件顯示，此後高盛又拋售39億美元的ViacomCBS、Discovery、Farfetch、愛奇藝和跟誰學股票。

率先報導的媒體IPO Edge指出，比爾·黃的基金以運用槓桿投資而聞名。一名知情人士說，該基金收到一家投資銀行的追繳保證金通知，但因為無法履行，結果該銀行和其他銀行開始清算Archegos的倉位。

此前華爾街一直瘋狂猜測上周五賣家的身份。強制平倉引發巨額交易中的每檔股票的價格震盪，令交易員不寒而慄。

●全球交易員緊盯周一開市

Safehouse全球消費基金駐杜拜的投資組合經理法哈（Sharif Farha）表示，ViacomCBS和Discovery周一有望收復失地，而且市場基本面沒有變化。

法哈表示：「回檔修正不是結構性的。」他預期市場周一會以溫和的價格走勢拉開序幕，但他對開盤情勢的期待仍然很高，他說：「全球各地的交易員都知道這個故事，他們會目不轉睛地緊盯著螢幕。」

出現更多巨額交易的可能性仍然籠罩著整個市場，與此同時，季末波動可能會加劇先前飆股的大幅波動。

●ViacomCBS、Discovery上周已分別重挫50%、45%

ViacomCBS上周五收盤重挫27%至每股48.23美元，Discovery則重挫27%至每股41.9美元，兩檔股票上周分別重挫50%和45%，已遭大幅放空，因為投資人擔心兩家公司在擁擠的媒體市場中前景堪慮。

至於大陸科技巨擘百度上周重挫18%，騰訊下跌超過33%，唯品會（Vipshop）則跌逾31%。

美國媒體CNBC希望向Archegos Capital求證，但該公司未回應電話與電子郵件聯繫。消息人士表示，由於槓桿比例很高，被迫出售可能與遭到追繳保證金有關。