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達里歐：比特幣很可能會被政府認定違法

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐。路透
全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐。路透

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）說，比特幣「很有可能」被認定為不合法的資產，類似於美國政府在1930年代宣布個人持有黃金違法的情況。

達里歐24日接受Yahoo finance訪談時表示，美國曾在1934年黃金準備法（Gold Reserve Act），認定個人持有黃金為非法行為，因「政府領導人不希望黃金與貨幣及信用競逐持有儲存財富（的地位）」。

他說，比特幣也可能出現類似的情況，「每個國家都重視掌控（貨幣）供需的壟斷地位。他們不希望其他貨幣出現或相競爭，因為事態會失控。因此，我認為比特幣很可能以在特定環境下遭認定違法，就像當年的黃金」。

達里歐指出，印度政府正在探索把比特幣與其他加密貨幣全列為違法資產的措施，「我們必須了解這件事的意義」。他說，若政府祭出禁令，可能導致需求銳減。

達里歐也懷疑比特幣持有人的隱私能否獲得保護，因為從政府監督的角度來看，官員能追蹤來源。

不過，他也列舉比特幣的許多優點，他說：「比特幣已在過去十年證明自己，始終未遭駭客攻擊，大致上都能順利運作，也擁有廣大的追隨者，某種程度上已成為持有儲存財富的替代選項，就像數位現金。這些都是比特幣的優點。」

比特幣 印度 駭客

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