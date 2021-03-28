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對抗美國 伊朗與北京簽合作協議

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
圖／經濟日報提供
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伊朗與中國大陸簽署一項25年的全面合作協議，涵蓋政治、經濟及貿易等領域，伊朗計劃長期向大陸供應原油，並將加入中國大陸的一帶一路倡議，北京當局未來25年則將投資伊朗4,000億美元。

在華府推動伊朗重返核子協議的努力陷入停滯之際，德黑蘭選擇與北京加強合作，也將增添拜登政府的挑戰。

伊朗外長查瑞夫與中國外長王毅27日在德黑蘭簽署「全面戰略夥伴關係」協議。雙方都未公布協議的細節，但紐約時報取得的協議草案顯示，大陸將投資伊朗的銀行、電信、港口、鐵路、醫療、資訊科技等數十個產業。

紐時指出，作為交換，伊朗計劃長期向大陸供應原油，並讓大陸享大幅折扣。彭博資訊則報導，伊朗對大陸的投資包括原油、天然氣、石化、再生能源及核能基建等領域。根據路透，這項協議也將把伊朗拉入一帶一路倡議。

伊朗外交部說，「這份文件將提升雙邊關係至全新的戰略層次」，新協議聚焦於促進民間部門合作，以及伊朗在一帶一路倡議下的角色。

北京與德黑蘭聯手，將對拜登政府帶來挑戰，此時拜登正試圖聯合盟友圍堵中國，美國國務卿布林肯也表示，中國是全球「最大的地緣政治考驗」。

伊朗與中國大陸更緊密合作，有助支於撐經濟、對抗美國制裁的衝擊，並且向拜登政府明確傳遞伊朗的意圖。

伊朗總統羅哈尼也已與大陸外交部長王毅討論核子協議。

拜登政府推動伊朗重返核子協議的的進展已陷入停滯，同時美國正聯手盟友抑制中國大陸勢力，如今伊朗和中國大陸合作，挑戰華府的企圖明顯。

伊朗 拜登

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