抗氣候變遷 全球央行提策略

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

全球主要央行已共同提出九種策略，能讓央行運用貨幣政策，因應氣候變遷風險，各國央行能根據自身使命、權限和對氣候變遷的曝險程度，選擇適合的策略。

倫敦金融時報報導，由89家央行和金融監管機關組成的綠色金融體系網路（NGFS），在報告中提出這些選項，這個團體的組成目的，是為了支持巴黎氣候協定的目標。

這些方法將保護央行免於受到氣候變遷風險，並在不削弱央行主要貨幣政策工具的情況下，支持各國政府的環保政策。

在各國央行購買企業資產方面，NGFS提出兩種更環保的策略：第一種策略是先選定一項氣候指標，並偏向挑選在這項指標上表現較佳的企業；第二個策略是篩選掉產生最多二氧化碳的資產、企業或產業，例如燃煤發電廠。

NGFS另提出四種策略，讓央行改變接受銀行抵押品的規定，例如降低碳濃度較高抵押品的資產價值。

NGFS也在評估三種選項，讓央行的放款更環保：第一種選項是對達到特定氣候指標的銀行，提供較低融資利率；第二種選項是對提供較少碳排放抵押品的銀行，給予較低融資利率；第三種選項是央行可讓達到綠色貸款門檻或揭露氣候風險的銀行，得知他們的融資條件。

氣候變遷 巴黎氣候協定 碳排放

延伸閱讀

金融時報：美國擔心北京考慮奪台灣控制權

工研院永續策略辦公室揭牌 拚2050零碳排

修電器延長壽命省荷包 台中家電診所減135公噸碳排放

亞東工業氣體低碳氫水電解廠啟用 提供半導體純氫

相關新聞

達里歐：比特幣很可能會被政府認定違法

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）說，比特幣「很有可能」被認定為不合法的資產，類似於美國政府在1...

美股「經濟重啟行情」 熱度不減

隨著時序即將進入第2季，分析師預期，美股第2季的「經濟重啟行情」（reopening trade）將繼續發燒，資金將持續...

15美元基本工資一旦上路 美青年首當其衝

華爾街日報報導，多名經濟學家指出，調漲聯邦最低工資將令許多青年首當其衝，將面臨更為嚴峻的就業環境。

OPEC+周四開會 擬延長減產

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）本周將召開會議，以決定5月產量目標，高盛與摩根大通都預測，OPEC+ 5月仍將維持當...

新冠疫情趨緩 美就業市場可望加速回溫

隨著新冠肺炎疫情因疫苗普遍施打而趨緩，美國本周將公布的3月就業報告預料將顯示，本月增加的就業人數將為五個月來最多。

抗氣候變遷 全球央行提策略

全球主要央行已共同提出九種策略，能讓央行運用貨幣政策，因應氣候變遷風險，各國央行能根據自身使命、權限和對氣候變遷的曝險程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。