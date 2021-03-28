抗氣候變遷 全球央行提策略

全球主要央行已共同提出九種策略，能讓央行運用貨幣政策，因應氣候變遷風險，各國央行能根據自身使命、權限和對氣候變遷的曝險程度，選擇適合的策略。

倫敦金融時報報導，由89家央行和金融監管機關組成的綠色金融體系網路（NGFS），在報告中提出這些選項，這個團體的組成目的，是為了支持巴黎氣候協定的目標。

這些方法將保護央行免於受到氣候變遷風險，並在不削弱央行主要貨幣政策工具的情況下，支持各國政府的環保政策。

在各國央行購買企業資產方面，NGFS提出兩種更環保的策略：第一種策略是先選定一項氣候指標，並偏向挑選在這項指標上表現較佳的企業；第二個策略是篩選掉產生最多二氧化碳的資產、企業或產業，例如燃煤發電廠。

NGFS另提出四種策略，讓央行改變接受銀行抵押品的規定，例如降低碳濃度較高抵押品的資產價值。

NGFS也在評估三種選項，讓央行的放款更環保：第一種選項是對達到特定氣候指標的銀行，提供較低融資利率；第二種選項是對提供較少碳排放抵押品的銀行，給予較低融資利率；第三種選項是央行可讓達到綠色貸款門檻或揭露氣候風險的銀行，得知他們的融資條件。