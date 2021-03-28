新冠疫情趨緩 美就業市場可望加速回溫

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

隨著新冠肺炎疫情因疫苗普遍施打而趨緩，美國本周將公布的3月就業報告預料將顯示，本月增加的就業人數將為五個月來最多。

美國政府2日（本周五）將公布3月就業報告，經濟學家預測，3月非農就業人數將增加64.3萬人，為去年10月以來最多，因為當局擴大施打新冠疫苗，以及製造業等經濟活動增溫；本月失業率則預估將降至6％。2日適逢耶穌受難日（Good Friday），美股休市一天。

彭博資訊經濟學家說，在放寬社交距離措施、大規模接種疫苗，及當局推出最新一輪財政刺激之前，美國經濟已開始展現活力， 零售活動與工業生產等經濟活動過去幾個月都出現愈來愈多加速回溫的跡象。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾和財政部長葉倫等決策官員，上周均表達對勞動力市場回溫路徑的信心。Fed預估失業率年底時將降至4.5％，鮑爾也強調勞動力參與擴大的「非常令人滿意結果」。葉倫說，今年稍晚可能不需要加碼發放失業補助金。

新冠疫苗 失業

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