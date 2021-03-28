OPEC+周四開會 擬延長減產
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）本周將召開會議，以決定5月產量目標，高盛與摩根大通都預測，OPEC+ 5月仍將維持當前產量不變，審慎延長減產措施。
OPEC+將在4月1日召開部長級會議，評估產量策略。路透引述消息人士報導，OPEC+屆時將做出類似上次會議的決定。OPEC+本月稍早同意延長現行大多數減產措施，直到下次舉行會議，但允許俄國和哈薩克每日小幅增產15萬桶原油。
由於蘇伊士運河「卡船」可能影響能源貿易，國際油價26日漲逾3%，但歐洲各國實施新一輪封鎖措施，可能衝擊石油需求。摩根大通的分析師指出，愈來愈多歐洲和拉美國家祭出封鎖措施，可能迫使OPEC+謹慎行事。
高盛預期，OPEC+今年春季放慢增產速度，有助抵銷新興市場和歐盟的需求復甦減緩，以及伊朗出口增加的影響，但「今年夏季全球需求仍將大幅增加」。
高盛仍預估，OPEC+將在9月前每日增產340萬桶原油，但該銀行也說，這個數字遠高於OPEC和國際能源署（IEA）的增產量預期，且對這些過去一年來已減少50%開採量的產油國而言，這是個艱難的任務。
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