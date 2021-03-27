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汽車零件商博格華納：2030年前近半營收要來自EV

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
汽車零件業者博格華納力拚電動車轉型。圖／網路照片
汽車零件業者博格華納力拚電動車轉型。圖／網路照片

汽車零件業者博格華納（BorgWarner）執行長里薩德表示，希望在2030年前近五成營收來自電動車。目前該公司僅有不到3%營收源自電動車。

里薩德說：「我們預估，2030年全球會有三成車輛為電動車，這已是有些大膽的預期。」他並預估，屆時公司會有四成五的營收來自電動車。

博格華納力圖擴展電動車事業，屬於汽車業界朝電動車轉型的一環。近幾個月有許多電動車新創業者掛牌上市，福特和通用等老牌汽車大廠，也已宣布雄心勃勃的停產內燃機計畫。

通用汽車今年稍早宣布，目標是在2030年前僅推出電動車，並在2040年前實現碳中和。福特則在2月說，到2025年前，力拚把電動車投資金額擴大近一倍。

博格華納的產品包括自排變速箱和渦輪增壓器等汽車零件。里薩德說，該公司正大舉投資電動車事業，從現在到2025年，每年的電動車投資金額約80億美元。

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