持續抗中友台 美參議員提案禁華為商品、強化美台關係

「抗中友台」色彩鮮明的美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）26日分別重新提出兩部法案，要求限制對中出售敏感技術、禁止聯邦從電訊供應商華為和中興通訊採購商品及服務；此外，他提出「台灣關係強化法案」，要求透過成立跨部會台灣工作小組、與台灣簽署自由貿易協定（FTA）等作為，深化美台關係。

魯比歐表示，美中失衡的貿易關係，已經為美國國家與經濟安全造成深遠風險，弱化美國關鍵基礎設施的完整性，挹注中國大陸得以取代美國製造業，也讓專制的共產主義者成為美國最強大的對手；國會應採取行動，保護資產不受中方影響和佔有，並削弱中方的經濟侵略手段。

這項法案名為「與中國公平貿易實施法」（Fair Trade with China Enforcement Act），由魯比歐和共和黨參議員霍利（Josh Hawley）共同提出，這部法案在2018年就曾提出，並未成功立法，如今重新提案再來。

魯比歐在法案中提出5個中國大陸造成的問題，包括中方借助美國知識產權和科技打造自己的工業生產力；掌握敏感知識產權和技術的美國企業與陸企合作；中國大陸購買美國債券、股票和不動產，以增加其貿易順差，弱化美國經濟；陸方推動取代美國先進製造的計畫；國有的電子通訊陸企滲透並損害美國網路的完整性。

該草案建議，禁止對陸出售美國敏感的技術和知識產權；針對跨國企業的中國大陸營收實施加稅，彌補遭竊的技術損失；包括持有美國國債在內，提高在美投資陸企的所得稅率；有助於「中國製造2025」美國公司要加徵關稅，並設置大陸投資者的股權持有上限；禁止聯邦政府及其承包商從華為和中興購買商品與服務。

有關「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），為魯比歐和民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）共同提出，要求美國總統在法案生效90天內，成立跨部會台灣政策工作小組，逐年遞交報告給國會，說明美國政府如何強化對台關係。

台灣關係強化法草案要求，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長比照一般駐外大使，任命人選須經過參議院同意，職稱也應改為「代表」。目前AIT處長由美國國務卿任命，任命案不須經過參議院同意。

法案中要求，美台雙方應恢復台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，並簽署FTA。

另外，魯比歐和跨黨派議員羅姆尼（Mitt Romney）、彼德士（Gary Peters）等人致函美國海關與邊境保護局（CBP），建議CBP在台灣建立預檢設施，讓合法旅客在抵達美國時，可以繞過長長排隊人龍，精簡行李查核程序，強化美台往來旅行便利。

聯名信指出，CBP目前在國外的預檢設施包括加拿大、加勒比海、歐洲及中東，但沒有印太地區，台灣已向美方提出申請，在桃園機場建立預檢設施，敦促CBP公正考慮台灣的申請。