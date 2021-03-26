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為何仍看多成長股？女股神和另兩名投資大咖說了什麼

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
方舟投資管理公司創辦人Cathie Wood（圖中），和另外兩名基金操盤手在直播上暢聊投資。圖／網路圖片
方舟投資管理公司創辦人Cathie Wood（圖中），和另外兩名基金操盤手在直播上暢聊投資。圖／網路圖片

近來投資人持續將資金轉進銀行股、能源等價值股，致使科技股遭受打擊，但「女股神」伍德（Cathie Wood）、奧雷瑞（Kevin O'Leary）等人，在日前一場網路直播上暢談各自的投資理念，顯然他們並未因此就不看好成長股的前景。

方舟（Ark）創辦人伍德、O'share創辦人奧雷瑞、范達集團創辦人Jan van Eck，在芝加哥選擇權交易所（CBOE）全球市場公司主持的網路直播上一致認為，儘管經濟復甦步履蹣跚，且市場對當前美債殖利率和通膨率的走勢備感憂心，但他們三人並不太擔憂這些趨勢會衝擊成長股的前景。

他們也強調，拜零手續費的線上交易平台所賜，較年輕的散戶投資人將持續在市場扮演要角。van Eck表示，投資人應會將更多資金投入各領域具競爭優勢的公司。

奧雷瑞也認為股市仍會繼續蓬勃發展，而且他指出，美國政府祭出的1.9兆美元刺激措施，對許多投資人而言是筆「免費（投資）資金」。但他可不認為景氣循環類股的表現還能在長線繼續勝過科技股，「我不再需飛到杜拜那麼多次，畢竟我們每周都能用Zoom舉行視訊會議」。

奧雷瑞表示，他也開始願意押注還沒引起市場關注的新興產業。例如，奧雷瑞的公司旗下就持有MindMed的股票；MindMed致力於開發合法的迷幻藥，有助治療憂鬱症、焦慮與其他心理疾病。

伍德也正在投資具開創性的醫療公司，Ark旗下一檔基金便是生物基因革新ETF（AKRG）。伍德則認為，許多繼承嬰兒潮世代財產的年輕投資人，將持續將資金投入機器人學、替代能源等較偏向成長股的領域。因此，她不太擔憂近期價值股回升會終結科技股的榮景。

伍德表示：「為了迎合想馬上賺錢的投資人，許多公司如今砸更多錢在買庫藏股和發放股利上，而非投入創新，使這些公司（反而）蒙受其害。」

至於這三人對比特幣的觀點，伍德說比特幣將迎來「輝煌時刻」，比特幣的價位長期而言將繼續上攻，因為愈來愈多公司將採用有益於加密幣的措施，正如同特斯拉和Square所為。她認為，投資人應該要在資產配置2.5-6.5%的比特幣，而她的基金也開始透過比特幣信託基金來押注加密幣。

奧雷瑞幾年前曾對比特幣抱持懷疑態度，但他這次也說，他愈來愈相信比特幣將受市場歡迎，而他認為，投資人要在資產放約3%的比特幣與挖礦概念股。van Eck則說，投資人將關注即將到來的加密幣交易所Coinbase上市案。

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