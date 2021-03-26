鄉民股又來了！這檔Fintech三天狂漲171％，被暱稱「搭著它登月」

摘要 1. 美國社群平台Reddit WallStreetBets論壇中，線上放貸Fintech Upstart受討論，3天股價飆漲171%。 2. 跟Gamestop等股票不同，Upstart並非無「基」之彈，新一季營收成長39%，營益翻3倍，分析師紛紛調高目標價。 3. Upstart與眾不同的地方是使用人工智慧和非傳統變量如教育程度、就業歷史來預測一個人的信譽度，對於首次借貸或是信用評分低於平均的人更加友善。

除了再次捲土重來的Gamestop，美國社群平台Reddit上面的鄉民又有了新的目標：線上放貸公司Upstart 3個交易日股價飆漲171％。

近期，Reddit的WallStreetBets論壇上出現幾篇關於Upstart的文章，甚至有一篇標題表示「讓我們搭著這檔奔月吧」（let’s ride this to the moon），不過後來這些文章被版主移除，原因是維繫論壇宗旨。

不過，跟Gamestop和AMC等股票不同，Upstart並非無「基」之彈。週三盤後，Upstart公布第四季財報，營收達8,400萬美元，比去年同期成長39％；營業利益達1千萬，幾乎翻了3倍。需要注意的是，Refinitiv資料顯示，只有不到5名分析師追蹤該公司，因此市場預估值可能不是特別準確。

Upstart由Google前高管吉魯雅德（David Girouard）於2012年創辦，去年12月掛牌上市，首個交易日股價就大漲47％。Upstart用機器學習承銷消費貸款，並提供其技術給銀行業。它提供1千到5萬美元的貸款，利率在7％到36％之間，與其他金融科技貸方SoFi、Upgrade和LendingClub差不多。

Upstart表示，他們與眾不同的地方，是使用人工智慧和非傳統變量如教育程度、就業歷史來預測一個人的信譽度，而不是其他貸方用的較簡單的FICO信用模型。由於其靈活的信用評分要求，Upstart對於首次借貸或是信用評分低於平均的人更加友善。目前，Upstart已經發放超過90億美元的貸款。

之後，Upstart還打算進軍汽車貸款領域。它收購線上買車平台Prodigy Software，吉魯雅德表示：「亞馬遜和Shopify把線上購物體驗現代化，而汽車產業落後了。汽車零售是最大的『先買後付』商機之一，結合Prodigy，我們希望協助經銷商創造配得上2021年的無縫體驗。」

經過3天股價飆漲，Upstart市值站上120億美元，而根據《富比世》計算，吉魯雅德也因此成為億萬富翁，身價達13億美元。

不只散戶鄉民，華爾街認為Upstart借貸量大、看好它的未來，讓Upstart漲勢再添動能。美國銀行、JMP Securities調高Upstart目標價；巴克萊（Barclays）雖然維持「持有」評等，不過目標價從58美元、激增至110美元，增幅達90%之多。

Upstart預測今年營收將翻倍，在疫情促成的數位轉型潮中，吉魯雅德表示：「我們相信，未來幾乎所有貸款都將由AI支持，幫助銀行夥伴成功應對這一轉變，我們處於最早階段。」

（參考來源：CNBC、Forbes）

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