鄉民股又來了！這檔Fintech三天狂漲171％，被暱稱「搭著它登月」

摘要 1. 美國社群平台Reddit WallStreetBets論壇中,線上放貸Fintech Upstart受討論,3天股價飆漲171%。 2. 跟Gamestop等股票不同,Upstart並非無「基」之彈,新一季營收成長39%,營益翻3倍,分析師紛紛調高目標價。 3. Upstart與眾不同的地方是使用人工智慧和非傳統變量如教育程度、就業歷史來預測一個人的信譽度,對於首次借貸或是信用評分低於平均的人更加友善。

除了再次捲土重來的Gamestop,美國社群平台Reddit上面的鄉民又有了新的目標:線上放貸公司Upstart 3個交易日股價飆漲171%。

近期,Reddit的WallStreetBets論壇上出現幾篇關於Upstart的文章,甚至有一篇標題表示「讓我們搭著這檔奔月吧」(let’s ride this to the moon),不過後來這些文章被版主移除,原因是維繫論壇宗旨。

不過,跟Gamestop和AMC等股票不同,Upstart並非無「基」之彈。週三盤後,Upstart公布第四季財報,營收達8,400萬美元,比去年同期成長39%;營業利益達1千萬,幾乎翻了3倍。需要注意的是,Refinitiv資料顯示,只有不到5名分析師追蹤該公司,因此市場預估值可能不是特別準確。

Upstart由Google前高管吉魯雅德(David Girouard)於2012年創辦,去年12月掛牌上市,首個交易日股價就大漲47%。Upstart用機器學習承銷消費貸款,並提供其技術給銀行業。它提供1千到5萬美元的貸款,利率在7%到36%之間,與其他金融科技貸方SoFi、Upgrade和LendingClub差不多。

Upstart表示,他們與眾不同的地方,是使用人工智慧和非傳統變量如教育程度、就業歷史來預測一個人的信譽度,而不是其他貸方用的較簡單的FICO信用模型。由於其靈活的信用評分要求,Upstart對於首次借貸或是信用評分低於平均的人更加友善。目前,Upstart已經發放超過90億美元的貸款。

之後,Upstart還打算進軍汽車貸款領域。它收購線上買車平台Prodigy Software,吉魯雅德表示:「亞馬遜和Shopify把線上購物體驗現代化,而汽車產業落後了。汽車零售是最大的『先買後付』商機之一,結合Prodigy,我們希望協助經銷商創造配得上2021年的無縫體驗。」

經過3天股價飆漲,Upstart市值站上120億美元,而根據《富比世》計算,吉魯雅德也因此成為億萬富翁,身價達13億美元。

不只散戶鄉民,華爾街認為Upstart借貸量大、看好它的未來,讓Upstart漲勢再添動能。美國銀行、JMP Securities調高Upstart目標價;巴克萊(Barclays)雖然維持「持有」評等,不過目標價從58美元、激增至110美元,增幅達90%之多。

Upstart預測今年營收將翻倍,在疫情促成的數位轉型潮中,吉魯雅德表示:「我們相信,未來幾乎所有貸款都將由AI支持,幫助銀行夥伴成功應對這一轉變,我們處於最早階段。」

(參考來源:CNBC、Forbes)

※本文由商周.com授權刊載,未經同意禁止轉載。