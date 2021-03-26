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美元突破四個月高點 因投資人風險偏好降低
美元指數（DXY）周四再度攀升，突破四個月高位，反映投資人風險偏好降低。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）午後上漲約0.4%至92.849點。美元今年以來的漲幅已超過3%。
7年期公債標售需求連續兩個月疲弱後，美國指標10年期公債一度漲到1.642%，下午報1.630%。
美元再次走強，表明投資人未理會上周美國初請失業金人數低於預期的利好數據，以及美國總統拜登有關經濟走強的談話。
道明證券高級匯市分析師Mazen Issa表示，「過去幾天美元一直在小幅走高，當前的看法偏向於，美元仍居高不下。」
對歐洲延長封鎖的疑慮也令市場受壓。歐洲領導人舉行會議，討論如何在新冠疫苗接種進度緩慢的情況下增加疫苗供應。
歐元兌美元跌0.4%，報1.1767美元，分析師預計歐元兌美元可能回落到1.16美元區間，因歐洲經濟復甦落後于美國。
美元兌日圓上漲0.4%，報109.1500日圓。
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