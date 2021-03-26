鴻海入股的Vizio掛牌首日出師不利 收盤下跌9%

北美智慧電視品牌Vizio控股公司25日上市首日出師不利，開盤與收盤跌皆破發行價，收盤跌幅深達9%。Vizio已縮小首度公開發行股票（IPO）的規模。

有鴻海（2317）和群創（3481）入股的Vizio，開盤隨即跌破發行價21美元，報每股17.5美元。Vizio和部分投資人在24日出售1,225萬股，籌得2.57億美元。相較下，先前設定的價格區間為每股21至23美元，希望出售1,500萬股。

Vizio收盤跌幅縮小，報每股19.1美元，比發行價下跌9%，市值為35億美元。

Vizio創辦人暨執行長王蔚說：「我們在此提供長期的股東價值。今日的市場變幻莫測。市場表現就是如此。」

Vizio表示，2020年出貨710萬台智慧電視，比2019年大增20%。Vizio旗下產品的網路銷售通路，包括亞馬遜（Amazon）、電子產品零售商百思買（Best Buy）、好市多、山姆俱樂部（Sam's Club）、目標百貨以及沃爾瑪。