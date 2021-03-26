快訊

衝突不斷！以色列貨輪行駛阿拉伯海 突遭伊朗導彈攻擊

選票懲罰文在寅？首爾市長補選南韓進步派「翻車之戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海入股的Vizio掛牌首日出師不利 收盤下跌9%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
北美智慧電視品牌Vizio。本報系資料照
北美智慧電視品牌Vizio。本報系資料照

北美智慧電視品牌Vizio控股公司25日上市首日出師不利，開盤與收盤跌皆破發行價，收盤跌幅深達9%。Vizio已縮小首度公開發行股票（IPO）的規模。

有鴻海（2317）和群創（3481）入股的Vizio，開盤隨即跌破發行價21美元，報每股17.5美元。Vizio和部分投資人在24日出售1,225萬股，籌得2.57億美元。相較下，先前設定的價格區間為每股21至23美元，希望出售1,500萬股。

Vizio收盤跌幅縮小，報每股19.1美元，比發行價下跌9%，市值為35億美元。

Vizio創辦人暨執行長王蔚說：「我們在此提供長期的股東價值。今日的市場變幻莫測。市場表現就是如此。」

Vizio表示，2020年出貨710萬台智慧電視，比2019年大增20%。Vizio旗下產品的網路銷售通路，包括亞馬遜（Amazon）、電子產品零售商百思買（Best Buy）、好市多、山姆俱樂部（Sam's Club）、目標百貨以及沃爾瑪

沃爾瑪 好市多 品牌

延伸閱讀

劉揚偉：三原則 做大做強電動車

Vizio紐交所上市掛牌 股東瑞軒吃補

MIH首開會員大會 劉揚偉提開放、出海口、中立三原則

鴻海轉投資京鼎考慮赴美設廠 也不排除到東南亞拓展

相關新聞

美元突破四個月高點 因投資人風險偏好降低

美元指數（DXY）周四再度攀升，突破四個月高位，反映投資人風險偏好降低。

鴻海入股的Vizio掛牌首日出師不利 收盤下跌9%

北美智慧電視品牌Vizio控股公司25日上市首日出師不利，開盤與收盤跌皆破發行價，收盤跌幅深達9%。Vizio已縮小首度...

棉花期貨因大陸需求趨緩而暴跌 國際油價也還是跌了

棉花期貨暴跌，延續一年多來最長連跌，因為對全球最大供應國美國的棉花出現需求放緩跡象。金價四天來三度下跌，因美國公債在一次...

台積電ADR漲1.4%止住二連跌 溢價9.9%

台積電ADR周四上漲1.4%收110.45美元，較台北交易股票溢價9.9%，漲幅大於費城半導體指數的0.2%。

美股拉尾盤收高 拜登說失業報告顯示經濟取得進展

美國股市周四收高，受尾盤大漲推動，投資人買進可能在復甦中表現良好的股票，也買入最近受創的蘋果和特斯拉，看好美國經濟今年將...

經濟重啟股帶動 美股大拉尾盤、道瓊收漲近200點

美股大拉尾盤，受經濟回升的提振，從連跌2日的頹勢中反彈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。