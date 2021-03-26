棉花期貨因大陸需求趨緩而暴跌 國際油價也還是跌了

棉花期貨暴跌，延續一年多來最長連跌，因為對全球最大供應國美國的棉花出現需求放緩跡象。金價四天來三度下跌，因美國公債在一次關鍵的新債發行之後殖利率升高，重燃對黃金的需求顧慮。受需求疲軟的跡象和美元反彈影

響，銅價繼續下跌。油價下跌，美元走強和歐洲收緊防疫封鎖沖淡了原油船貨被堵在蘇伊士運河外的可能影響。以下是整理自彭博的商品行情：

●棉花期貨暴跌

政府數據顯示，由於主要買家中國的需求放緩，截至3月18日當周的美國棉花出口銷量下降。德州農工大學AgriLife Extension的經濟學家John Robinson表示，較高的貨運成本、防疫封鎖造成的需求疑慮以及美元走強，正在刺激期貨的「投機多頭結清，並可能直接做空」。

棉價跌破100日均線，也是一個看跌信號。在貨櫃貨輪短缺的情況下，所有原物料的運費都在上漲，影響了從咖啡到衛生紙在內的各種商品的價格。今年原油價格上漲了約20%。

5月交割的棉花期貨一度下跌4美分/磅，是ICE期貨交易所的跌停限制；紐約時間下午1:19，報78.44美分/磅，是主力合約1月4日以來最低水平。棉花期貨過去12個月上漲了近50%。

●黃金下跌

投資人對債券殖利率的上漲很敏感，上個月殖利率飆升就導致金價跌至9個月低點。

黃金在過去幾天也受到美元走強以及黃金ETF投資人持續撤離的打擊，本周可能以下跌報收。

7年期國債發行結果「對黃金並不那麼友好，」BMO Capital Markets金屬衍生品交易主管Tai Wong說。「殖利率回升，而且美元走高」。

現貨黃金一度下跌0.7%；紐約時間下午4:03，跌0.5%至每英兩1,726.69美元。紐約商品交易所6月黃金期貨下跌0.5%，結算價每英兩1,727.30美元。

●銅價延續跌勢

周四美元反彈拖累了銅的需求；ING Bank資深大宗商品策略師Wenyu Yao表示，由於市場焦點重回疫情方面，美元走強對銅造成沈重壓力；LME現貨溢價的狀況消失，庫存在上升，也不利銅價。

倫敦金屬交易所下午5:54，銅下跌2.2%，報每噸8,779.50美元，為3月9日以來最大跌幅。鎳下跌0.2%，鋁下跌0.5%。

●油價下跌

紐約原油期貨下跌4.3%，因美元走強降低了以美元計價商品的吸引力。西德州中級原油（WTI）5月交割原油期貨下跌2.62美元，結算價報每桶58.56美元。

布蘭特原油5月交割原油期貨下跌2.46美元，收於每桶61.95美元。

長榮長賜輪擱淺尚未排除。儘管這加劇了貿易複雜形勢，但在全球原油流動的長期調整過程中，從波斯灣產油國向西運出的船貨數量已經下降，這限制了此事對油價的影響。

瑞穗證券期貨部門負責人Bob Yawger稱，蘇伊士運河「作為能源運輸樞紐的重要性已經下降」。油價正面臨美元上漲帶來的壓力，「歐元區令人難以置信地缺乏疫情控制能力」，美國新病例數也「在向錯誤方向發展」。

美國周三公佈的新增數量為2月12日以來最高，同時歐洲國家也收緊了限制。