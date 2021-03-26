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台積電ADR漲1.4%止住二連跌 溢價9.9%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四上漲1.4%收110.45美元，較台北交易股票溢價9.9%，漲幅大於費城半導體指數的0.2%。

聯電ADR大漲4.6%。

道瓊工業指數周四上漲199.42點，至32,619.48點，漲幅0.6%；標普500指數收高20.38點，漲幅0.5%，報3,909.52點；那斯達克綜合指數收高15.79點，或0.1%，報12,977.68點。

台灣加權股價指數小漲28.02點收16,060.14點。台積電跌0.2%收575元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 105.68 -0.40 106.00 -0.30

中華電 CHT 110.92 -0.10 111.50 -0.52

台積電 TSM 631.82 +1.37 575.00 9.88

聯電 UMC 48.68 +4.55 48.65 0.06

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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