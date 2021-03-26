富達擬發行比特幣ETF

富達投資公司（Fidelity Investments）已向美國證管會（SEC）提出申請， 希望能讓一檔比特幣指數股票型基金（ETF）掛牌上市，而這檔基金將追蹤比特幣的交易價格。

根據申報文件，這檔比特幣ETF全名為「Wise Origin Bitcoin Trust」，將追蹤多家交易所的比特幣現貨價格，這些交易所包括Bitsmap、Coinbase、Gemini、itBit以及Kraken。富達數位資產公司（Fidelity Digital Assets）將擔任這檔基金的保管人，儲存Wise Origin持有的比特幣。

推出這檔ETF，象徵著富達投資公司將加密貨幣納入主流金融的雄心壯志。如果獲得SEC的批准，就可以在管理數兆美元散戶投資人資產的大型券商和財富管理平台上購買這檔ETF。

富達在聲明中說：「近幾年來這個數位資產生態系已大幅成長，為投資人創造出更活躍的市場，並且加速帶動機構法人的需求。有愈來愈多各類投資人尋求取得比特幣，凸顯需要更多元的產品組合來提供對數位資產的曝險。」

SEC已一再拒絕比特幣ETF的申請，阻止投資人透過一項具有低費用及稅務優勢的金融工具購買比特幣。 但是業者仍然希望某些基金能夠最終能有所突破。

北美券商已在2月推出全球首批比特幣ETF。