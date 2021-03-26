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美證管會調查SPAC風險
路透報導，美國證管會（SEC）將著手調查華爾街的特殊目的收購公司（SPAC）上市熱潮，正在蒐集有關承銷商如何管理相關風險的資訊。
四位知情人士透露，證管會近日發函給華爾街銀行，要求提供有關SPAC交易的資訊。SPAC是上市的空殼公司，讓民間企業繞過首次公開發行股票（IPO）傳統程序，透過合併名義公開上市。
多位消息人士指出，證管會在信中要求銀行業者自願交出資訊，如此就不至於升高到正式調查的層級；不過，這些信函由證管會的執法部門發出，意味著這可能是這個監管機關展開正式調查的前奏。
消息人士說，SEC想知道SPAC交易的手續費和金額，以及銀行內部管控此類交易的依據。SEC提出的問題包括這些交易的合規性、有無申報以及內部管控等。
根據路孚特（Refinitiv）數據，SPAC上市潮是華爾街近年最大的淘金熱。
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