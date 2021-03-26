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美初領失業金人數 降至一年來低點

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

美國上周首度請領失業救濟金人數降至一年來低點，顯示在更多民眾接種新冠疫苗，以及多州鬆綁經濟封禁措施之際，勞動市場持續好轉。

美國勞工部25日公布，止於20日當周，首度請領失業救濟金人數為68.4萬人，比前一周減少9.7萬人，也少於市場預期的73萬人；止於13日當周，連續申領失業救濟金人數為387萬人，比前一周減少26.4萬人。

另據美國商務部，去年第4季國內生產毛額（GDP）成長率最終值獲上修為4.3%，高於修正值的4.1%。

美國上周首度請領失業救濟金人數減少，顯示隨著企業恢復營運、且更多人可接種新冠疫苗，公司行號正減少裁員，勞動市場距離完全復甦依然長路漫漫，目前每周申領失業給付人數，仍高於2007-2009年金融海嘯時期高峰的66.5萬人。相較下，若勞動市場健全，請領失業給付人數常介於20萬-25萬人。

聯準會（Fed）主席鮑爾25日受訪時表示，Fed日前上修經濟成長預測，是反映當局擴大施打新冠疫苗以及華府財政刺激措施的效益。他24日出席參院聽證會時說，有更多失業者想求職，將使失業率居高不下，但這是Fed樂見的結果。

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