旅遊季效應 美汽油價勁揚

隨著新冠肺炎疫情降溫，美國民眾夏季紛紛開車出遊的前景在望，激勵汽油價格勁揚，大有漲上每加侖3美元之勢，是經濟復甦和能源業撥雲見日的最新跡象。

美國汽車協會（AAA）的資料顯示，過去一周來，全美各地加油站汽油平均價格為每加侖2.88美元，約比去年此時的水準大漲逾30%。

汽油漲價對去年飽受疫情重創的Valero能源、Phillips 66等燃油製造商來說，不啻是旺季提早來臨，能源股因而搖身變成今年標普500指數表現最強類股。

在美國某些地區，駕駛已得花每加侖超過3美元的油錢。AAA的資料顯示，加州汽油均價已漲到3.88美元，但密西西比州、德州和俄亥俄州汽油均價約每加侖2.6美元。各地價格不一，反映稅務政策不同、距輸油管線遠近有別等因素。

分析師預期，汽油價格還會進一步走高。夏季將至時，汽油價格通常會攀升。夏季是數百萬美國人驅車到景點度假的旺季；煉油廠則在此時混合不易在炎熱中揮發的燃料，但成本較高。

汽油價格起漲，加入黃銅等大宗商品最近行情大漲的行列。就業和支出數據近來也改善。這種種跡象顯示，美國經濟復甦動能日益增強，不過，燃料費用變貴也刺痛一些消費者和企業。

在科羅拉多州，1加侖汽油價格光過去一個月來就漲了將近0.4美元，讓1996年款福特Econoline車主楚吉洛大嘆吃不消。他表示，去年此時開車上班每周花的汽油費用約60美元，現在增至100美元。