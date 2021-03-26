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美債殖利率升 亞銀示警：亞洲債務違約風險升高

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

亞洲開發銀行（ADB）警告，美國公債殖利率上升，可能會引發像以往的亞洲貨幣和債務危機，重創新興市場。

亞銀總裁淺川雅嗣在本周受訪時表示，開發中亞洲國家已大量發行美元計價的債券，以籌措對抗新冠病毒疫情的資金，但若美國公債殖利率繼續上升，引發新興亞幣匯率崩跌，可能會引發資金外逃與債務違約風險。

他說：「經驗顯示，只要美國公債殖利率上升，新興和開發中市場的資金市場就會大受衝擊」，「我們非常擔憂債務大增相關的可能風險」。不只淺川雅嗣持有上述疑慮，早在美公債殖利率本月躍升之前，全球債務逼近歷史高點水準，已讓國際貨幣基金（IMF）提出警告。

印尼盾和泰銖在過往一個月大跌逾2%，但多數投資人認為亞洲這回外匯存底狀況更穩健，將有助避免遭受類似先前危機時的損害。

淺川雅嗣說，貸方國家在提供債務寬限這一方面的做法合適，這些國家是依據20國集團（G20）在去年3月制定的架構行事。

債務危機 G20 疫情

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