美國民眾只要這麼做 即可用比特幣購買特斯拉
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克23日稍晚推文表示，該公司現在接受美國民眾以比特幣支付車款，而其他國家的顧客在「今年稍晚」也可用比特幣買車。
科技網站The Verge報導，目前在美國特斯拉的網站上，除了傳統的信用卡付款外，已可見到用比特幣支付車款的選項。特斯拉在常見問題頁面提及，客戶可掃描QR code、或複製貼上自己比特幣錢包的位置，來啟動付款程序。特斯拉並指出，若客戶嘗試用其他種類的加密幣付款，該公司將不會收到這筆交易，還可能導致客戶的金錢損失。
馬斯克提供一些特斯拉如何處理比特幣的細節，他說，「特斯拉正使用內部和開放原始碼軟體，以及直接運作比特幣節點」，而且不會把收到的比特幣車款兌換成法幣。
根據特斯拉的比特幣支付合約條款，旗下車款將持續採美元定價，而客戶若想用比特幣支付車款，將付出等值的比特幣。特斯拉估算，若目前支付100美元的訂金，將等於0.00183659枚比特幣。
特斯拉並提醒客戶說，根據退款政策，該公司可選擇以美元或比特幣退款。CNBC報導指出，這可能使特斯拉受惠於比特幣或法幣的價格波動，退給客戶的金額可能少於當時的購買價。
特斯拉車的稅前車價通常在37,990至124,000美元之間，而比特幣25日盤中交易價格為50,528.87美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言