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美國民眾只要這麼做 即可用比特幣購買特斯拉

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
美國民眾目前已可透過比特幣支付購車款。路透
美國民眾目前已可透過比特幣支付購車款。路透

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克23日稍晚推文表示，該公司現在接受美國民眾以比特幣支付車款，而其他國家的顧客在「今年稍晚」也可用比特幣買車。

科技網站The Verge報導，目前在美國特斯拉的網站上，除了傳統的信用卡付款外，已可見到用比特幣支付車款的選項。特斯拉在常見問題頁面提及，客戶可掃描QR code、或複製貼上自己比特幣錢包的位置，來啟動付款程序。特斯拉並指出，若客戶嘗試用其他種類的加密幣付款，該公司將不會收到這筆交易，還可能導致客戶的金錢損失。

馬斯克提供一些特斯拉如何處理比特幣的細節，他說，「特斯拉正使用內部和開放原始碼軟體，以及直接運作比特幣節點」，而且不會把收到的比特幣車款兌換成法幣。

根據特斯拉的比特幣支付合約條款，旗下車款將持續採美元定價，而客戶若想用比特幣支付車款，將付出等值的比特幣。特斯拉估算，若目前支付100美元的訂金，將等於0.00183659枚比特幣。

特斯拉並提醒客戶說，根據退款政策，該公司可選擇以美元或比特幣退款。CNBC報導指出，這可能使特斯拉受惠於比特幣或法幣的價格波動，退給客戶的金額可能少於當時的購買價。

特斯拉車的稅前車價通常在37,990至124,000美元之間，而比特幣25日盤中交易價格為50,528.87美元。 

比特幣 特斯拉 馬斯克

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