賣得比疫情前好！日本燒肉業逆勢上揚 連千元便當都熱銷

全球各地深受新冠肺炎疫情影響，特別是讓外食人口減少，令許多餐飲業者陷入苦戰。不過最近有日本媒體報導，發現在飲食業大受打擊的狀況下，燒肉店生意卻不減反增。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，在餐飲業慘澹的2020年，日本燒肉店的倒閉店數意外創下近10年內最低紀錄。報導舉餐飲集團和民為例，過去旗下以居酒屋為主力的和民，在疫情之下，許多店家不堪虧損關門大吉。去年10月，和民開始將部分店家轉型做燒肉店，試圖打破困境。

結果，第一個轉做燒肉的「大鳥居站前店」，營業額很快就好轉。和民表示，即使是今年一月和前年沒疫情的一月相比，營收都成長了144％，二月也成長了有185％。這項好消息，對和民集團來說無異是劑強心針。雖然原先預計在今年3月底，要讓60家分店轉型為燒肉店的計畫有些延誤，但燒肉店的成功，勢必將讓和民考慮擴大轉型的店家數。

除了和民之外，在過去一年，主打「一人燒肉」而聞名的「燒肉LIKE」同樣也是生意興隆。大阪鶴橋車站內的分店統計，許多客人趁著下班、等車的時候，都會進到店內吃飯，平均一位客人的用餐時間僅22分鐘，打破以往燒肉會吃到一兩個小時，需要特別和親朋好友相約挑日子才能吃的印象，讓「吃燒肉」一事變得更加方便。

燒肉LIKE排隊人潮。圖為台灣新莊宏匯店。記者江佩君／攝影

此外，本來以店內用餐為多的燒肉店，許多店家也在疫情中推出外帶便當，結果意外開拓出燒肉便當龐大的市場。媒體舉分析網站「FoodDataBank」的數據，發現一般以便當類來說，賣得好的多半是1500日幣（約相當於新台幣395元）以下的商品。但是燒肉便當卻是1500日幣的品項賣得最好，甚至還有5000日幣（約相當於新台幣1300元）的燒肉便當，一樣有不錯的銷量。

日本YAHOO所調查「因疫情而增加的家中嗜好」中，「在家吃燒肉」也是名列前茅的選項。販售燒肉醬汁「黃金烤肉醬」的業者也表示，去年的營業狀況非常理想，特別是30、40歲的客群明顯上升。種種跡象都顯示了日本燒肉在疫情中，反而是逆勢上揚的事實。