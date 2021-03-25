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亞銀總裁警告：美債殖利率升 亞洲當心貨幣和債務危機

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
亞銀總裁淺川雅嗣。（路透）
亞銀總裁淺川雅嗣。（路透）

亞洲開發銀行（ADB）警告說，美國公債殖利率上升，可能會引發像以往的亞洲貨幣和債務危機，重創新興市場。

亞銀總裁淺川雅嗣表示，開發中亞洲國家已大量發行美元計價債務，為對抗新冠病毒疫情籌措資金。但如果美國公債殖利率繼續上升，引發新興亞幣匯率崩跌，可能會引發資金外逃與債務違約風險。

淺川雅嗣本周受訪時表示：「過往經驗顯示，只要美國公債殖利率上升，新興和開發中市場的資金市場就會大受衝擊」，「我們非常擔憂債務大增相關的可能風險」。

不只淺川雅嗣持有上述疑慮。早在美國公債殖利率本月躍升之前，全世界債務逼近歷史高點水準，已讓國際貨幣基金（IMF）提出警告。

印尼盾和泰銖在過往一個月都大跌超過2%，但多數投資人認為亞洲這回外匯存底狀況更加穩健，將有助於避免遭受類似先前危機發生時的損害。

淺川雅嗣表示，貸方國家在提供債務寬限這一方面的做法合適，這些國家是依據20國集團（G20）在去年3月制定的架構行事。他說，貸款國和借款國應該致力於提高透明度、強化銀行體系，並且創造區域金融安全網。

債務危機 G20 疫情

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