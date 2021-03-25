美國新冠確診「超3000萬人」 調降疫苗接種限制盼止血

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的數據顯示，截至24日，全美回報的新冠確診病例「已超過3000萬例」。

美國目前是全球疫情最嚴重國家，累計已有超過54萬人因新冠肺炎過世、超過3000萬人確診。

儘管與上周相比，美國50個州中仍有30個州的病例數呈上升趨勢，但衛生官員希望疫苗接種能防止死亡人數上升。據路透報導，各州目前正通過降低年齡限制來加速疫苗接種。

在過去兩周中，包括阿拉斯加（Alaska）、亞利桑那（Arizona）和德州（Texas）在內的許多州都降低接種新冠疫苗的年齡資格。

美國目前有將近四分之一的民眾至少接受過一劑疫苗，另外約有13％的人口已完全接種。