美國新冠確診「超3000萬人」 調降疫苗接種限制盼止血
據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的數據顯示，截至24日，全美回報的新冠確診病例「已超過3000萬例」。
美國目前是全球疫情最嚴重國家，累計已有超過54萬人因新冠肺炎過世、超過3000萬人確診。
儘管與上周相比，美國50個州中仍有30個州的病例數呈上升趨勢，但衛生官員希望疫苗接種能防止死亡人數上升。據路透報導，各州目前正通過降低年齡限制來加速疫苗接種。
在過去兩周中，包括阿拉斯加（Alaska）、亞利桑那（Arizona）和德州（Texas）在內的許多州都降低接種新冠疫苗的年齡資格。
美國目前有將近四分之一的民眾至少接受過一劑疫苗，另外約有13％的人口已完全接種。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言