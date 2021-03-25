快訊

「IT落後國」的無力感？日本LINE上海後門危機

國1高雄段車禍！車尾被撞到不見了 1女無生命跡象

美國新冠確診「超3000萬人」 調降疫苗接種限制盼止血

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
據美國約翰霍普金斯大學發布的數據顯示，截至24日，全美回報的新冠確診病例「已超過3000萬例」。法新社
據美國約翰霍普金斯大學發布的數據顯示，截至24日，全美回報的新冠確診病例「已超過3000萬例」。法新社

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的數據顯示，截至24日，全美回報的新冠確診病例「已超過3000萬例」。

美國目前是全球疫情最嚴重國家，累計已有超過54萬人因新冠肺炎過世、超過3000萬人確診。

儘管與上周相比，美國50個州中仍有30個州的病例數呈上升趨勢，但衛生官員希望疫苗接種能防止死亡人數上升。據路透報導，各州目前正通過降低年齡限制來加速疫苗接種。

在過去兩周中，包括阿拉斯加（Alaska）、亞利桑那（Arizona）和德州（Texas）在內的許多州都降低接種新冠疫苗的年齡資格。

美國目前有將近四分之一的民眾至少接受過一劑疫苗，另外約有13％的人口已完全接種。

新冠疫苗 新冠肺炎

延伸閱讀

布林肯籲北約助抗中國脅迫 重申美國支持盟邦

高啟全：權王被錯殺

上海台胞 下周起可打新冠疫苗

2021第2季基金投資趨勢／成長股搭高收債 抗利率風險

相關新聞

歐元區3月PMI重返擴張

歐元區3月綜合採購經理人指數（PMI）優於預期，自去年9月來首度回升至50榮枯線上方，也創去年7月來最大增幅，主因製造業...

美股三大指數收黑 科技股賣壓沉重、那指重挫2%

美股三大指數周三（24日）收黑，科技股重挫超過2%，聯準會主席鮑爾和財長葉倫對經濟復甦的樂觀發言未能阻止科技股連續第二天...

官員預期…2023年升息

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）預期，聯準會（Fed）將會在2023年開始升息，調高目前接近...

體貼員工 華爾街調整工作模式

日前一篇高盛內部的調查報告，讓外界一窺華爾街鮮為人知的一面：新冠肺炎疫情使銀行大賺，但員工工作量暴增，新進員工更是叫苦連...

美國新冠確診「超3000萬人」 調降疫苗接種限制盼止血

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的數據顯示，截至24日，全美回報的新冠確診...

台積電ADR重挫逾5% 仍受英特爾消息拖累

台股ADR周三（24日）多數下跌，台積電ADR收盤重挫5.16%，主要受英特爾將進軍晶圓代工事業的消息拖累，不過股價仍較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。